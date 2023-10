Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 31,91 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 31,91 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,67 EUR nach. Bei 31,91 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 639.465 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,31 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,52 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.10.2022 bei 24,04 EUR. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 24,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 47,29 EUR.

Am 01.08.2023 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,11 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 13.880,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.104,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,67 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 07.11.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,40 EUR je Aktie aus.

