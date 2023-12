Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag höher

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 30,48 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 30,48 EUR. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 30,76 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,31 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 448.916 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,57 EUR. Dieser Wert wurde am 25.05.2023 erreicht. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 10,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,14 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Am 07.11.2023 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.860,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 13.507,00 EUR in den Büchern gestanden.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,34 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.



