Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck reagiert am Nachmittag positiv

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 31,00 EUR zu.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 31,00 EUR. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 31,02 EUR zu. Bei 30,31 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.036.237 Stück gehandelt.

Am 10.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,31 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,68 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.05.2023 bei 27,57 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 11,06 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,14 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 EUR in den Büchern gestanden. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.860,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.507,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,34 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

