Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck präsentiert sich am Vormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 30,48 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 30,48 EUR. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 30,62 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,31 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 99.516 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,31 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.05.2023 bei 27,57 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,14 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 07.11.2023. In Sachen EPS wurden 1,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,17 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.860,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daimler Truck einen Umsatz von 13.507,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,34 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

