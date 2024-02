Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Mittag fester

So bewegt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 33,68 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 33,68 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 33,79 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,76 EUR. Bisher wurden heute 123.579 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,44 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,26 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.05.2023 bei 27,57 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 18,14 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 46,83 EUR angegeben.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 EUR je Aktie generiert. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.860,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.507,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Daimler Truck am 01.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 20.03.2025 dürfte Daimler Truck die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Verluste in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell

Handel in Frankfurt: DAX schwächelt

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Handelsstart schwächer