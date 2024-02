Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag gefragt

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 33,93 EUR. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 33,97 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,76 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 284.010 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2024 auf bis zu 34,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 1,50 Prozent wieder erreichen. Am 25.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,57 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 18,74 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,83 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Am 07.11.2023 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,13 EUR gegenüber 1,17 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.860,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daimler Truck einen Umsatz von 13.507,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.03.2024 erfolgen. Am 20.03.2025 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

