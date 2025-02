Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 40,93 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 40,93 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,00 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,58 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 514.336 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Bei einem Wert von 29,61 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 27,66 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,29 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 07.11.2024. Es stand ein EPS von 0,77 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,13 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,19 Prozent auf 13,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,86 Mrd. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Daimler Truck am 20.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,15 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

