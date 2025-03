Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag im Plus

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,2 Prozent auf 44,22 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 15:52 Uhr 4,2 Prozent. Bei 44,29 EUR erreichte die Daimler Truck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 42,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.059.652 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 7,73 Prozent zulegen. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,61 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 49,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,84 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 49,50 EUR.

Am 07.11.2024 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,48 EUR erwirtschaftet worden. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2025 veröffentlicht. Am 19.03.2026 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,17 EUR je Daimler Truck-Aktie.

