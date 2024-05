Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 40,37 EUR ab.

Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 40,37 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 40,17 EUR. Bei 41,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 861.535 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2024 auf bis zu 47,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 18,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 27,57 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,03 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 56,13 EUR.

Daimler Truck gewährte am 01.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 14,78 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 01.08.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,66 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Grün

Freitagshandel in Frankfurt: DAX schlussendlich stärker

Daimler Truck-Aktie sinkt dennoch: Daimler Truck erzielt bessere Rendite