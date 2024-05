Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verzeichnet am Vormittag Verluste

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 40,78 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 40,78 EUR nach. Im Tief verlor die Daimler Truck-Aktie bis auf 40,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,08 EUR. Bisher wurden heute 54.082 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,64 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 16,82 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 27,57 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 32,39 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,03 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 56,13 EUR an.

Daimler Truck gewährte am 01.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,48 EUR. Im letzten Jahr hatte Daimler Truck einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 14,95 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,78 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 20.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,66 EUR im Jahr 2024 aus.

