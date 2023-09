Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck steigt am Mittwochnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 32,02 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 32,02 EUR zu. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 32,21 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 810.811 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 10.08.2023 markierte das Papier bei 34,31 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 6,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,48 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 29,81 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,00 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Daimler Truck gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,11 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,67 Prozent auf 13.880,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.104,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Daimler Truck am 07.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,37 EUR im Jahr 2023 aus.

