Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verteuert sich am Freitagmittag

Kurs der Daimler Truck

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 32,39 EUR.

Das Papier von Daimler Truck konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 32,39 EUR. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 32,47 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,07 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 219.292 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.08.2023 bei 34,31 EUR. 5,93 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,04 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 25,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 47,29 EUR.

Am 01.08.2023 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 13.880,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.104,00 EUR umgesetzt.

Am 07.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Daimler Truck die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

