Daimler Truck Aktie News: Anleger greifen bei Daimler Truck am Nachmittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 32,37 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 32,37 EUR zu. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 32,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,07 EUR. Bisher wurden via XETRA 587.119 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.08.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,99 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,04 EUR. Dieser Wert wurde am 11.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,29 EUR aus.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,11 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,12 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 13.880,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.104,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Daimler Truck am 07.11.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,40 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

