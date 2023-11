Kurs der Daimler Truck

Daimler Truck Aktie News: Anleger greifen bei Daimler Truck am Montagvormittag zu

06.11.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 30,04 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 30,04 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 30,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.443 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Am 10.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,31 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,21 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,97 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,29 EUR je Daimler Truck-Aktie an. Daimler Truck veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,12 EUR je Aktie erzielt worden. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.880,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.104,00 EUR erwirtschaftet worden waren. Die Daimler Truck-Bilanz für Q3 2023 wird am 07.11.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Daimler Truck. In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen Börse Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Gewinnen Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Zuschläge

