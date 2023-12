Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verzeichnet am Mittwochmittag kaum Ausschläge

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Daimler Truck hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 31,36 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Daimler Truck-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 31,36 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die Daimler Truck-Aktie bei 31,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Daimler Truck-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,31 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,46 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 312.306 Stück gehandelt.

Bei 34,31 EUR erreichte der Titel am 10.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,41 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 12,09 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,67 EUR.

Am 07.11.2023 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.507,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.860,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,34 EUR je Daimler Truck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

XETRA-Handel: Schlussendlich Gewinne im LUS-DAX

Optimismus in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

LUS-DAX aktuell: So performt der LUS-DAX aktuell