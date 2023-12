Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 32,19 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 32,19 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Daimler Truck-Aktie bis auf 32,27 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 1.076.846 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,31 EUR erreichte der Titel am 10.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 6,59 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,57 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,67 EUR.

Daimler Truck gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.860,00 EUR – ein Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13.507,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,34 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

XETRA-Handel: Schlussendlich Gewinne im LUS-DAX

Optimismus in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

LUS-DAX aktuell: So performt der LUS-DAX aktuell