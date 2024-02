Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 34,27 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 34,27 EUR. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,57 EUR an. Bei 34,13 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 568.579 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 07.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,57 EUR an. 0,88 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,57 EUR am 25.05.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 46,83 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 07.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 13.860,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 13.507,00 EUR umsetzen können.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 20.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2023 4,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

