Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag behauptet

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Daimler Truck. Zum Vortag unverändert notierte die Daimler Truck-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 34,09 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 34,09 EUR. Die Daimler Truck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,13 EUR. In der Spitze büßte die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,07 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,13 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.345 Daimler Truck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,44 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,57 EUR am 25.05.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,83 EUR.

Daimler Truck gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.860,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 13.507,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 01.03.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 20.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,44 EUR je Aktie belaufen.

