Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Kurs der Daimler Truck

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 41,51 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 41,51 EUR zu. Die Daimler Truck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 41,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 419.642 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,77 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (29,61 EUR). Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 40,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,83 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,29 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 07.11.2024. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,13 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,14 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,86 Mrd. EUR eingefahren.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 20.03.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,15 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Kursplus

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich zu

Gewinne in Frankfurt: DAX am Nachmittag auf grünem Terrain