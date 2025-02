Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Vormittag gestärkt

Daimler Truck im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 41,29 EUR zu.

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 41,29 EUR. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 41,40 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 75.198 Stück.

Bei einem Wert von 47,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Mit einem Zuwachs von 15,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 29,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 39,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,83 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,29 EUR an.

Am 07.11.2024 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,77 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,13 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,19 Prozent auf 13,14 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,15 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

