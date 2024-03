Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Kursentwicklung

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 43,49 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 43,49 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Daimler Truck-Aktie bis auf 43,83 EUR. Bei 43,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 281.358 Aktien.

Am 01.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,57 EUR. Dieser Wert wurde am 26.05.2023 erreicht. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 57,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,14 EUR.

Am 01.03.2024 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,48 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 14.950,00 EUR gegenüber 13.507,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.05.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 20.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Aktien-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Daimler Truck-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX startet im Plus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zum Handelsstart schwächer