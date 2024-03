Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagnachmittag gesucht

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 43,55 EUR.

Das Papier von Daimler Truck konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 43,55 EUR. Die Daimler Truck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 43,83 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,12 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 511.574 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 2,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,57 EUR. Abschläge von 36,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 1,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,70 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,14 EUR aus.

Am 01.03.2024 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.507,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.950,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 03.05.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 20.03.2025 dürfte Daimler Truck die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,48 EUR je Aktie aus.

