Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag im Plus

Kurs der Daimler Truck

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 43,29 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 43,29 EUR. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 43,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,12 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40.157 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 3,30 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 27,57 EUR. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 36,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,70 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,14 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 01.03.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie vermeldet. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.950,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.507,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 03.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 20.03.2025.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Aktien-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Daimler Truck-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX startet im Plus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zum Handelsstart schwächer