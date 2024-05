Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 40,42 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 40,42 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 40,03 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 394.295 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,64 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 17,86 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.05.2023 (27,57 EUR). Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 46,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2023 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,02 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 56,25 EUR.

Daimler Truck gewährte am 03.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 13,26 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,78 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 20.05.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,66 EUR je Aktie.

