Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagvormittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Daimler Truck zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Daimler Truck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 40,55 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Daimler Truck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 40,55 EUR. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 40,90 EUR. In der Spitze büßte die Daimler Truck-Aktie bis auf 40,47 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,86 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.602 Daimler Truck-Aktien.

Bei einem Wert von 47,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,48 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 26.05.2023 auf bis zu 27,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,02 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 56,25 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,99 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,78 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 13,26 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Daimler Truck am 01.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 20.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,66 EUR je Daimler Truck-Aktie.

