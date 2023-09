Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Die Aktie von Daimler Truck zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Daimler Truck-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 31,98 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Daimler Truck-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 31,98 EUR. Kurzfristig markierte die Daimler Truck-Aktie bei 32,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 31,83 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 31,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.656 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 10.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,31 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,29 Prozent. Bei 22,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00 EUR an.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,11 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,12 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.880,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12.104,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 07.11.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 07.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2023 4,37 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

