Daimler Truck Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,5 Prozent auf 28,62 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 3,5 Prozent auf 28,62 EUR. Bei 28,23 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 28,63 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.101.767 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 10.08.2023 markierte das Papier bei 34,31 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 19,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2022 Kursverluste bis auf 27,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,54 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,14 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,11 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 13.880,00 EUR gegenüber 12.104,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 vorlegen.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,41 EUR je Aktie.

