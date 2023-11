Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich Daimler Truck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,7 Prozent auf 28,55 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 3,7 Prozent auf 28,55 EUR nach. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,23 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,63 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 246.891 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 10.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,31 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,18 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2022 bei 27,32 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 4,31 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,29 EUR aus.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,11 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,12 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.880,00 EUR im Vergleich zu 12.104,00 EUR im Vorjahresquartal.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2023 4,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Ausblick: Daimler Truck gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen

Börse Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Gewinnen