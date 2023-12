Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 32,13 EUR zu.

Das Papier von Daimler Truck legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 32,13 EUR. Kurzfristig markierte die Daimler Truck-Aktie bei 32,22 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 31,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 187.959 Daimler Truck-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,31 EUR) erklomm das Papier am 10.08.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 6,78 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,57 EUR am 25.05.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 14,19 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 46,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 07.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,61 Prozent auf 13.860,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.507,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,35 EUR fest.

