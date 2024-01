Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagmittag mit Kursabschlägen

Kurs der Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 32,89 EUR abwärts.

Die Daimler Truck-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 32,89 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Daimler Truck-Aktie ging bis auf 32,73 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 32,96 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 410.241 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 4,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 25.05.2023 auf bis zu 27,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,67 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.860,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 13.507,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,43 EUR je Daimler Truck-Aktie.

