Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 32,98 EUR abwärts.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 32,98 EUR. Die Daimler Truck-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,73 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,96 EUR. Bisher wurden via XETRA 576.902 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2024 auf bis zu 34,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,40 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 07.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.860,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.507,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

