Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Mittag an Fahrt

08.02.24 12:05 Uhr

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 34,09 EUR.

Das Papier von Daimler Truck legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 34,09 EUR. Die Daimler Truck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,18 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 114.643 Stück gehandelt. Mit einem Kursgewinn bis auf 34,57 EUR erreichte der Titel am 07.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 1,39 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 27,57 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.05.2023). Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 23,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,83 EUR. Am 07.11.2023 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.860,00 EUR – ein Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13.507,00 EUR erwirtschaftet hatte. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 20.03.2025. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie Verluste in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell Handel in Frankfurt: DAX schwächelt Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Handelsstart schwächer

