Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagvormittag im Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 34,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 34,20 EUR. Kurzfristig markierte die Daimler Truck-Aktie bei 34,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 34,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 16.787 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 34,57 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.02.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.05.2023 Kursverluste bis auf 27,57 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,83 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 07.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.507,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.860,00 EUR ausgewiesen.

Am 01.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 20.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

