Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagvormittag gefragt

Kursentwicklung

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 43,33 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 43,33 EUR nach oben. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 43,47 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 42.375 Daimler Truck-Aktien.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 44,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 3,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 27,57 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 36,37 Prozent Luft nach unten.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,70 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,14 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Daimler Truck gewährte am 01.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 14.950,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.507,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Daimler Truck am 03.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 20.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

