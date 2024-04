Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 47,09 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 47,09 EUR. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 47,24 EUR. Bei 46,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 343.128 Stück gehandelt.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 47,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 1,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 26.05.2023 auf bis zu 27,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 41,45 Prozent sinken.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,70 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 55,00 EUR.

Am 01.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 14.950,00 EUR gegenüber 14.783,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 03.05.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 20.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

