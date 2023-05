Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck behauptet sich am Montagvormittag

Mit einem Kurs von 29,08 EUR zeigte sich die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,15 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte Daimler Truck-Aktie bei 29,06 EUR. Bei 29,11 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 29.085 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 33,31 EUR. 12,69 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 22,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 29,39 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 44,17 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Daimler Truck AG