Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verzeichnet am Mittag Verluste

So entwickelt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 40,41 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 1,4 Prozent auf 40,41 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Daimler Truck-Aktie bei 40,37 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 363.646 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 47,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 17,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,77 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,25 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Daimler Truck veröffentlichte am 03.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 13,26 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,78 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 20.05.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG

Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Handelsstart steigen

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Plus