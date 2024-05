Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gibt am Nachmittag nach

Daimler Truck im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 40,53 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 40,53 EUR ab. Die Daimler Truck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,03 EUR ab. Bei 40,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 952.954 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 47,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 17,54 Prozent zulegen. Am 26.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 47,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,02 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 56,25 EUR.

Am 03.05.2024 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,63 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 13,26 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 14,78 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Daimler Truck am 01.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,65 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG

Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Handelsstart steigen

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Plus