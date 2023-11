Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 28,39 EUR nach oben.

Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 28,39 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 28,39 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 84.337 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.08.2023 erreicht. Gewinne von 20,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,57 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 2,89 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,14 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,13 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 1,12 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.860,00 EUR im Vergleich zu 12.104,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,36 EUR je Aktie belaufen.

