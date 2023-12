Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

So bewegt sich Daimler Truck

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Bei der Daimler Truck-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 31,95 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 31,95 EUR. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 32,00 EUR zu. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,90 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,93 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 23.915 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 10.08.2023 markierte das Papier bei 34,31 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 7,39 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 27,57 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.05.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 46,67 EUR.

Daimler Truck gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.860,00 EUR im Vergleich zu 13.507,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Daimler Truck am 21.03.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,35 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Pluszeichen in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Plus

Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert im Plus