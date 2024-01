Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gibt am Dienstagvormittag nach

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 33,07 EUR abwärts.

Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 33,07 EUR. Die Daimler Truck-Aktie sank bis auf 33,03 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,24 EUR. Bisher wurden heute 16.833 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,57 EUR am 25.05.2023. Mit Abgaben von 16,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 46,67 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent auf 13.860,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.507,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 21.03.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,43 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Montagnachmittag mit Zuschlägen

DAX-Handel aktuell: DAX legt am Nachmittag zu

Daimler Truck-Aktie tiefer: Betriebsratschef hält Sparziele von Daimler Truck für nicht realistisch