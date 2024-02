Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 34,37 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 34,37 EUR. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 34,77 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,23 EUR. Bisher wurden heute 439.498 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 34,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2024). 1,16 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 24,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,78 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 46,83 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 07.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 13.860,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.507,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 20.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,44 EUR je Daimler Truck-Aktie.

