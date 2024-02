Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 34,31 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 34,31 EUR zu. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,34 EUR zu. Bei 34,23 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 34.395 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,57 EUR) erklomm das Papier am 07.02.2024. 0,76 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.05.2023 auf bis zu 27,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,64 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,78 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 46,83 EUR angegeben.

Am 07.11.2023 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 13.860,00 EUR gegenüber 13.507,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.03.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 20.03.2025 dürfte Daimler Truck die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,44 EUR je Daimler Truck-Aktie.

