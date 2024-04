Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich Daimler Truck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,2 Prozent auf 45,69 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 3,2 Prozent auf 45,69 EUR ab. In der Spitze büßte die Daimler Truck-Aktie bis auf 45,46 EUR ein. Bei 47,01 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 668.106 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 4,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.05.2023 bei 27,57 EUR. Mit Abgaben von 39,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,02 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 55,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 01.03.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 14.950,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.783,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 03.05.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 20.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,69 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Daimler Truck-Investment von vor einem Jahr verdient

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beginnt Montagshandel mit Gewinnen

Pluszeichen in Frankfurt: DAX legt zum Start des Montagshandels zu