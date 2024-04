Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,7 Prozent auf 45,92 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 45,92 EUR. In der Spitze büßte die Daimler Truck-Aktie bis auf 45,27 EUR ein. Bei 47,01 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.068.333 Daimler Truck-Aktien.

Bei 47,64 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 27,57 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 66,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 55,00 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Am 01.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent auf 14.950,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.783,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 03.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 20.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

