Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 46,91 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 46,91 EUR ab. Die Daimler Truck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,89 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,01 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 26.167 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 27,57 EUR fiel das Papier am 26.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 41,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,02 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 55,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 01.03.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,48 EUR, nach 0,64 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.950,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 14.783,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 20.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Daimler Truck.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

