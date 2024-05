Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck reagiert am Donnerstagmittag positiv

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 40,85 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 40,85 EUR. Bei 40,92 EUR erreichte die Daimler Truck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 40,83 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 218.059 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2024 auf bis zu 47,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 16,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,57 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 32,51 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,02 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 56,25 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Am 03.05.2024 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,90 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 13,26 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 13,20 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 20.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,65 EUR je Daimler Truck-Aktie.

