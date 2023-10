Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 31,79 EUR.

Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 31,79 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 31,38 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,13 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 694.873 Daimler Truck-Aktien.

Am 10.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,31 EUR. Gewinne von 7,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,04 EUR. Dieser Wert wurde am 11.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 24,38 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,29 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Daimler Truck gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,11 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 13.880,00 EUR gegenüber 12.104,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

