Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagnachmittag in Rot

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 31,58 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 31,58 EUR ab. In der Spitze büßte die Daimler Truck-Aktie bis auf 31,30 EUR ein. Mit einem Wert von 32,13 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.236.414 Daimler Truck-Aktien.

Am 10.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,31 EUR an. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 7,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2022 Kursverluste bis auf 24,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 31,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 47,29 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 01.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,12 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 13.880,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.104,00 EUR erwirtschaftet worden.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,41 EUR je Aktie aus.

