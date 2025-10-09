Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 35,15 EUR.

Das Papier von Daimler Truck konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 35,15 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,70 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,84 EUR. Bisher wurden via XETRA 557.697 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 45,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 22,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,78 EUR. Mit Abgaben von 12,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,66 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,78 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 EUR je Aktie in den Büchern standen. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Daimler Truck dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,55 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie tiefer: Weniger Fahrzeuge abgesetzt - schwacher Nordamerika-Markt

Investment-Note für Daimler Truck-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets

September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Daimler Truck-Aktie